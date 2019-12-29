المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يرسل مئات الجهاديين من سوريا إلى ليبيا

29 ديسمبر,2019
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"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا تدرب حاليا نحو 1000 عنصر من الجنسية السورية لإرسالهم إلى ليبيا

وذكر المرصد أن تركيا تغري المسلحين السوريين بالجنسية لإرسالهم للقتال في #ليبيا.

وأكد المرصد أن 300 مسلح موالين لتركيا انتقلوا بالفعل إلى طرابلس الليبية لقتال الجيش الوطني.

وأكد المرصد أن تركيا تدفعي ألفي دولار على الأقل كراتب # لمن يوافق على الانتقال.

وتابع المرصد أن أردوغان بدء بنقل المسلحين الجهاديين إلى ليبيا منذ أكتوبر الماضي.

هذا وقد تصدر هشتاج إرسال أردوغان مسلحين إلى ليبيا الترند على موقع تويتر.

المصدر:اليمن العربي

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