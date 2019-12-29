المرصد السوري لحقوق الانسان: أنقرة تدرب 1000 إرهابي مقابل الجنسية التركية و3 آلاف دولار

قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسلحين الذين تقوم تركيا بنقلهم من سوريا إلى داخل ليبيا، مهمتهم هي القتال إلى جانب حكومة السراج في طرابلس والدفاع عنها.

وأضاف عبد الرحمن، في لقاء له في قناة الغد، أنه من المؤكد الآن أن هناك 300 عنصرًا باتو في الأراضي الليبية من هؤلاء المرتزقة.

وأشار إلى أن هناك 1000 من المقاتلين تم استقطابهم وهؤلاء من حركة حازم والسلطان مراد، مدربين ومسلحين من قبل القوات التركية، ويقاتلون من أجل الأموال فقط.

وأوضح أن تركيا تقوم بعمل عقود عمل لهؤلاء المرتزقة لمدة من 3 إلى 6 شهور مع وعدهم بالحصول على الجنسية التركية، مقابل 3 آلاف دولار في الشهر الواحد فقط.

المصدر:بوابة اخبار اليوم