المرصد السوري لحقوق الانسان: الفصائل السورية التي أرسلها أردوغان إلى ليبيا عبارة عن مرتزقة

29 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن الفصائل السورية التي بعث بها الرئيس التركي رجب أردوغان لتقاتل في طرابلس تتبنى أيديولوجية الارتزاق، مشيرا في تصريح أمس لقناة ليبيا، إلى أن مراكز تدريبهم موجودة في سوريا، أما مراكز التجمع فهي على الأراضي التركية، كما أوضح أن هؤلاء المقاتلين لا يشكلون القوة الكافية لقلب الموازين في طرابلس ومواجهة الجيش الوطني.

رامي عبد الرحمن قال أيضا إن الفصائل التي نقلتها تركيا من شمال سوريا إلى طرابلس وظهرت في الفيديو من أسوأ فصائل المعارضة على الإطلاق، ومارست جرائم بحق السوريين الأكراد والعرب لأن غالبية عناصرها ينحدرون من أصول تركمانية سورية .

وأضاف أن تلك المجموعات قاتلت بطلب تركي .

المصدر:قناة ليبيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
29 ديسمبر,2019

كشفها المرصد السوري لحقوق الإنسان : ألف مجند في اتجاه ليبيا و جراية شهرية ب2000 دولار لكل مجند

المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يرسل مئات الجهاديين من سوريا إلى ليبيا
29 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:بألفي دولار والجنسية.. أردوغان يرسم خريطته المحببة في ليبيا

"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
29 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:ببنادق تركية وذريعة “حماية الإسلام”.. سُوريّون في محاور طرابلس

29 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:الكشف عن تجنيد أردوغان لـ 300 مقاتل سوري لنقلهم إلى ليبيا