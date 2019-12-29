مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: أردوغان بدء بنقل المسلحين الجهاديين إلى ليبيا منذ أكتوبر الماضي

29 ديسمبر,2019
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قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين سوريين معارضين من المكون التركماني للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

عبد الرحمن أشار في مداخلة هاتفية عبر قناة “الغد” المصرية أمس السبت إلى أن تركيا بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأت نقل المسلحين الجهاديين عبر أراضيها من شمال إفريقيا إلى ليبيا في الأول من أكتوبر المنصرم.

وأضاف أن أنقرة استغلت التكوين التركماني لتجنيد ما يقرب من 500 مسلح وهم الآن في تركيا وربما وصلوا إلى ليبيا، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاستطلاع وصلت طرابلس الأسبوع الماضي لنقل مزيد من المقاتلين إليها تحت مسمى مؤسسات أمنية.

وعن نقطة انطلاق هؤلاء المقاتلين،كشف عبد الرحمن أن نقطة الانطلاق ستكون من عفرين والأراضي المفتوحة بشكل  عام،لافتا إلى أن أغلبيتهم من ميليشيا فرقة السلطان مراد وبعض الفصائل الأخرى.

المصدر:المرصد

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