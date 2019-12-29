مدير “المرصد السوري”: أكدنا وصول المقاتلين إلى ليبيا حتى قبل ظهور الشريط المصور على الإعلام.. وهذا الشريط يظهر مقاتلين سوريين يقاتلون في ليبيا وهو حقيقي وخرجنا من دائرة التشكيك به.. بحسب مصادر من طرابلس والأخوة والأصدقاء الليبيين حددوا المنطقة في حي صلاح الدين جنوب العاصمة “طرابلس” والمعسكر هو “التكبالي” الذي كانت تركيا تعمل على إنشاءات بداخله.. نحن نؤكد وصول 300 مقاتل من الجنسية السورية والمكون التركماني جرى تطويعهم من قبل تركيا.. وهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن الفصائل الموالية لتركيا في فرقة السلطان مراد وسليمان شاه.. هناك ما بين 900 إلى 1000 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا و”الجيش الوطني” يتجهز لدخول ليبيا.. وهناك نحو 300 مقاتل منهم دخلوا الأراضي الليبية ويقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق.. في السابق أرسل مهدي الحاراتي وعبدالحكيم بلحاج الجهاديين من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا في أواخر 2011.. واليوم “أردوغان” يريد نقل الجهاديين عكساً من سوريا إلى ليبيا.. لا نعلم إن كان عبر البحر أو الطائرات ولكن ما يهمنا بـ”المرصد السوري” أنهم عبروا من الأراضي التركية وأصبح المقاتلين هناك من خلال ترغيبهم بمبالغ مالية كبيرة وصلت لنحو 2000 إلى 2500 دولار أمريكي والحصول على الجنسية التركية في حال عودتهم أحياء إلى الأراضي التركية بعد انتهاء فترة وجودهم في ليبيا الممتدة بين 3 و6 أشهر