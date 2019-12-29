المرصد السوري لحقوق الانسان : تركيا تنقل 300 مقاتل من سورية إلى ليبيا

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، وصول 300 مقاتل إلى ليبيا قامت تركيا بنقلهم من الأراضي السورية.

وقال المرصد في تقرير له، إنه حصل من مصادر موثوقة، على معلومات جديدة بشأن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.

وبحسب المصادر، فإن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية في سورية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

وقال المرصد إنه حصل على تسجيلات صوتية اليوم (لأحد) لأشخاص تظهر أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غدًا (الإثنين) إلى طرابلس انطلاقا من مدينة عفرين السورية.

المصدر:عكاظ