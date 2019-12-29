المرصد السوري لحقوق الانسان:36 قتيلاً من القوات الحكومية والفصائل الجهادية في ريف إدلب

قتل 36 عنصراً من القوات الحكومية والفصائل الجهادية جراء اشتباكات في ريف إدلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 27 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا، خلال الاشتباكات التي أسفرت كذلك عن مقتل تسعة جهاديين.

في السياق، قال المرصد إن القوات الحكومية قصفت (حرش بسنقول) وبلدة (محمبل) في ريف إدلب الغربي، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين.

ونفذت الطائرات الروسية قصفاً على الأطراف الجنوبية لمدينة سراقب، بحسب المرصد الذي لم يذكر أي معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

المرصد الحقوقي لفت إلى أن مدنياً فقد حياته متأثراً بجروح كان قد أصيب بها قبل أيام، جراء قصف للطائرات الحكومية على مدينة معرة النعمان.

وكانت القوات الحكومية قد كثفت عملياتها العسكرية في ريف إدلب منذ الـ 19 من الشهر الجاري، وتمكنت من استعادة السيطرة على نحو 50 منطقة، بحسب المرصد.

المصدر:ارتا اف ام