المرصد السوري لحقوق الإنسان: عقود عمل المرتزقة تصل لـ3 آلاف دولار في الشهر

29 ديسمبر,2019
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"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسلحين الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى داخل ليبيا مهمتهم القتال إلى جانب حكومة السراج في طرابلس والدفاع عنها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: عقود عمل المرتزقة تصل لـ3 آلاف دولار في الشهر

وأضاف مدير المرصد السوري، في لقاء له مع قناة”الغد الإخبارية”، أنه من المؤكد الآن أن هناك 300 عنصرًا باتو في الأراضي الليبية من هؤلاء المرتزقة، إضافة إلى 1000 من المقاتلين جرى استقطابهم، موضحًا “هؤلاء من حركة حازم والسلطان مراد، مدربون ومسلحون من قبل القوات التركية، ويقاتلون من أجل الأموال فقط

المصدر:الوطن الالكترونية

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