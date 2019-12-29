المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يحرر عقود عمل لـ1000 إرهابي لإنقاذ حكومة السراج

قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسلحين الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، مهمتهم هي القتال إلى جانب حكومة فايز السراج في طرابلس.

وأضاف في لقاء تليفزيوني، أنه من المؤكد الآن أن هناك 300 عنصرًا في الأراضي الليبية من هؤلاء المرتزقة، مشيرا إلى وجود 1000 من هؤلاء المقاتلين تم استقطابهم وهم من حركة حازم والسلطان مراد، مدربين ومسلحين من قبل القوات التركية، ويقاتلون من أجل الأموال فقط.

وأوضح أن تركيا تحرر عقود عمل لهؤلاء المرتزقة لمدة من 3 إلى 6 شهور، مع وعدهم بالحصول على الجنسية التركية، مقابل 3 آلاف دولار في الشهر الواحد فقط.