المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يحرر عقود عمل لـ1000 إرهابي لإنقاذ حكومة السراج
قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسلحين الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، مهمتهم هي القتال إلى جانب حكومة فايز السراج في طرابلس.
وأضاف في لقاء تليفزيوني، أنه من المؤكد الآن أن هناك 300 عنصرًا في الأراضي الليبية من هؤلاء المرتزقة، مشيرا إلى وجود 1000 من هؤلاء المقاتلين تم استقطابهم وهم من حركة حازم والسلطان مراد، مدربين ومسلحين من قبل القوات التركية، ويقاتلون من أجل الأموال فقط.
وأوضح أن تركيا تحرر عقود عمل لهؤلاء المرتزقة لمدة من 3 إلى 6 شهور، مع وعدهم بالحصول على الجنسية التركية، مقابل 3 آلاف دولار في الشهر الواحد فقط.
وأكدت قناة “مداد نيوز” السعودية، أن تركيا تقوم بتجنيد المرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة “الوفاق” في طرابلس ومواجهة الجيش الوطني الذي يسعى لتخليص ليبيا من الميليشيات الإرهابية.
وأشارت إلى أن 1000 مسلح وصلوا من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا على متن رحلات على الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية آخرها هبطت في مطار معيتيقة في طرابلس وبلغ عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى الآن 4 رحلات كبيرة، كما فتحت فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا تسجيل أسماء الراغبين للذهاب للقتال في ليبيا.
كما كشفت عن وجود ما يزيد عن 8 آلاف مسلح غادروا بالفعل من سوريا إلى مدينة غازي عنتاب التركية في استعداد لنقلهم إلى ليبيا عبر مسارات مختلفة وتيرة الدعم التركي لميليشيات طرابلس تتزايد مع انتصارات الجيش الوطني الليبي.
المصدر:البوابة نيوز