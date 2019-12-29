مدير “المرصد السوري”: المقاتلون السوريون الذين ذهبوا إلى ليبيا فقدوا الهوية الثورية وأصبحوا عبئاً على الثورة بعد تدرجهم بـ”الارتزاق” والعمالة للأتراك.. وكما أسلفنا القول إن الرئيس التركي هو أكثر من ساهم بتدمير الديمقراطية وثورة الشعب السوري وسمح بدخول الجهاديين إلى سوريا بالتزامن مع علاقاته الجيدة مع إيران.. وفرض مع قطر طرفًا إسلاميا داخل المعارضة السورية.. القضية إيديولوجية تتبع لـ”أردوغان” لتتسيد جماعة الإخوان المسلمين على ليبيا وسوريا ومصر والشرق الأوسط بحثاً عن الخلافة الأردوغانية التي قضي عليها قبل 100 سنة

– هؤلاء الذين ذهبوا للقتال في ليبيا لا يمثلون ثورة الشعب السوري ومطالبه في الديمقراطية.. هم حفنة من المرتزقة تم تجنيدهم من قبل الحكومة التركية.. نحو 300 عنصر في ليبيا الآن من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه وبعض الذين كانوا في حركة حزم.. هؤلاء اعتزلوا القتال فترة وانضموا لفرقة السلطان مراد.. “أردوغان” يركز على العنصر التركماني من السوريين “المعارضين”.. أغرتهم الوعود التركية بالجنسية بعد عودتهم من ليبيا خلال انتهاء العقود الممتدة ما بين 3 و 6 أشهر.. الشريط المصور الذي ظهر على الإعلام إذا ما كان بالفعل في طرابلس وفق الأصدقاء في ليبيا الذين أكدوا أنه هناك وبالتحديد في حي صلاح الدين جنوب طرابلس.. كما حددوا اسم المعسكر الذي تواجد به هؤلاء

– الجيش الحر انتهى منذ عام 2012 عندما أقحم “أردوغان” العنصر الجهادي والإسلامي بالتعاون مع عبدالحكيم بلحاج.. كما تحدثنا سابقاً عن السفن القادمة من ليبيا بحجة المساعدات الإنسانية بينما كانت تنقل الجهاديين إلى سوريا.. قبل شهرين في بداية أكتوبر تحديداً كان هناك جسرا آخر لنقل الجهاديين من جنسيات شمال إفريقيا باتجاه ليبيا عبر الأراضي التركية.. والمجتمع الدولي لم يهتم لهذا الأمر لأنه كان يريد الخلاص من هؤلاء الجهاديين من سوريا.. الكثير من المقاتلين رفضوا القتال إلى جانب “أردوغان” والذهاب إلى ليبيا وقرروا الفرار إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلا أن روسيا منعتهم من التوجه إلى إدلب من المناطق التي تسيطر عليها في الرقة والحسكة ليبقوا رهينة لـ”أردوغان”.. حكومة الوفاق متورطة بجلب المرتزقة بشكل مؤكد.. كيف لتركيا أن تدفع 2000 دولار راتب للمقاتل بينما تدفع 150 دولار داخل الأراضي السورية.. هناك طرف آخر سيدفع تلك الرواتب قد تكون قطر أو حكومة الوفاق.. هناك 1000 مقاتل منهم 300 وصلوا إلى ليبيا.. والمفارقة أنهم يدخلون تحت مسميات مؤسسات أمنية تركية ومواطنون أتراك بينما بالحقيقة هم سوريون وغالبيتهم من المكون التركماني

– النظام السوري أكبر المستفيدين من أعمال “أردوغان” وصفقاته مع روسيا.. وسيطر على 70% من الأراضي السورية نتيجة اتفاقيات بوتين-أردوغان وسحب المقاتلين من درعا ودمشق وحلب وحمص.. وكل ما فعله “أردوغان” كان لمصلحة النظام السوري ولم يكن لمصلحة الشعب السوري.. المضحك أن حكومة الوفاق نفت أن يكون هذا الشريط في ليبيا.. إذا فليخرج أحد ويصور لنا المعسكر الذي تحدث عنه الأصدقاء الليبين

– نامل من الإخوة في ليبيا أن يفهموا أن السوريين الذين يقاتلون مع حكومة الوفاق هم أبعد ما يكونون عن أخلاق المواطن السوري والثائرين المعارضين.. هم ليسوا إلا مرتزقة وقتلة بيد تركيا.. هؤلاء قتلوا أبناء الشعب السوري قبل غيرهم في عملية “نبع السلام” ومناطق عفرين وشمال شرق حلب.. سرقوا وارتكبوا انتهاكات حرب هناك.. وثقنا ما استطعنا من توثيقه على انتهاكات هذه الفصائل.. وبشكل يومي نتعرض لحملات إعلامية من قبل مرتزقة “أردوغان” والمحسوبين على المعارضة

مدير "المرصد السوري": المقاتلون السوريون الذين ذهبوا إلى ليبيا فقدوا الهوية الثورية مدير "المرصد السوري": المقاتلون السوريون الذين ذهبوا إلى ليبيا فقدوا الهوية الثورية وأصبحوا عبئاً على الثورة بعد تدرجهم بـ"الارتزاق" والعمالة للأتراك.. وكما أسلفنا القول إن الرئيس التركي هو أكثر من ساهم بتدمير الديمقراطية وثورة الشعب السوري وسمح بدخول الجهاديين إلى سوريا بالتزامن مع علاقاته الجيدة مع إيران.. وفرض مع قطر طرفًا إسلاميا داخل المعارضة السورية.. القضية إيديولوجية تتبع لـ"أردوغان" لتتسيد جماعة الإخوان المسلمين على ليبيا وسوريا ومصر والشرق الأوسط بحثاً عن الخلافة الأردوغانية التي قضي عليها قبل 100 سنة- هؤلاء الذين ذهبوا للقتال في ليبيا لا يمثلون ثورة الشعب السوري ومطالبه في الديمقراطية.. هم حفنة من المرتزقة تم تجنيدهم من قبل الحكومة التركية.. نحو 300 عنصر في ليبيا الآن من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه وبعض الذين كانوا في حركة حزم.. هؤلاء اعتزلوا القتال فترة وانضموا لفرقة السلطان مراد.. "أردوغان" يركز على العنصر التركماني من السوريين "المعارضين".. أغرتهم الوعود التركية بالجنسية بعد عودتهم من ليبيا خلال انتهاء العقود الممتدة ما بين 3 و 6 أشهر.. الشريط المصور الذي ظهر على الإعلام إذا ما كان بالفعل في طرابلس وفق الأصدقاء في ليبيا الذين أكدوا أنه هناك وبالتحديد في حي صلاح الدين جنوب طرابلس.. كما حددوا اسم المعسكر الذي تواجد به هؤلاء- الجيش الحر انتهى منذ عام 2012 عندما أقحم "أردوغان" العنصر الجهادي والإسلامي بالتعاون مع عبدالحكيم بلحاج.. كما تحدثنا سابقاً عن السفن القادمة من ليبيا بحجة المساعدات الإنسانية بينما كانت تنقل الجهاديين إلى سوريا.. قبل شهرين في بداية أكتوبر تحديداً كان هناك جسرا آخر لنقل الجهاديين من جنسيات شمال إفريقيا باتجاه ليبيا عبر الأراضي التركية.. والمجتمع الدولي لم يهتم لهذا الأمر لأنه كان يريد الخلاص من هؤلاء الجهاديين من سوريا.. الكثير من المقاتلين رفضوا القتال إلى جانب "أردوغان" والذهاب إلى ليبيا وقرروا الفرار إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلا أن روسيا منعتهم من التوجه إلى إدلب من المناطق التي تسيطر عليها في الرقة والحسكة ليبقوا رهينة لـ"أردوغان".. حكومة الوفاق متورطة بجلب المرتزقة بشكل مؤكد.. كيف لتركيا أن تدفع 2000 دولار راتب للمقاتل بينما تدفع 150 دولار داخل الأراضي السورية.. هناك طرف آخر سيدفع تلك الرواتب قد تكون قطر أو حكومة الوفاق.. هناك 1000 مقاتل منهم 300 وصلوا إلى ليبيا.. والمفارقة أنهم يدخلون تحت مسميات مؤسسات أمنية تركية ومواطنون أتراك بينما بالحقيقة هم سوريون وغالبيتهم من المكون التركماني – النظام السوري أكبر المستفيدين من أعمال "أردوغان" وصفقاته مع روسيا.. وسيطر على 70% من الأراضي السورية نتيجة اتفاقيات بوتين-أردوغان وسحب المقاتلين من درعا ودمشق وحلب وحمص.. وكل ما فعله "أردوغان" كان لمصلحة النظام السوري ولم يكن لمصلحة الشعب السوري.. المضحك أن حكومة الوفاق نفت أن يكون هذا الشريط في ليبيا.. إذا فليخرج أحد ويصور لنا المعسكر الذي تحدث عنه الأصدقاء الليبين- نامل من الإخوة في ليبيا أن يفهموا أن السوريين الذين يقاتلون مع حكومة الوفاق هم أبعد ما يكونون عن أخلاق المواطن السوري والثائرين المعارضين.. هم ليسوا إلا مرتزقة وقتلة بيد تركيا.. هؤلاء قتلوا أبناء الشعب السوري قبل غيرهم في عملية "نبع السلام" ومناطق عفرين وشمال شرق حلب.. سرقوا وارتكبوا انتهاكات حرب هناك.. وثقنا ما استطعنا من توثيقه على انتهاكات هذه الفصائل.. وبشكل يومي نتعرض لحملات إعلامية من قبل مرتزقة "أردوغان" والمحسوبين على المعارضة Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019