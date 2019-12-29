المرصد السوري لحقوق الانسان: بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة

29 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة (صورة ارشيفية)
المرصد السوري لحقوق الانسان: بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة (صورة ارشيفية)

أعلن المرصد السوري اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري ?عمر أوسي، في بلدة (كناكر) بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور، إذ ذكر المرصد، اليوم الأحد، «أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا ما أدى لمقتله على الفور».

المصدر:مؤسسة التحرير

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