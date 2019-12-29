المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل 300 فردًا من المعارضة السورية للقتال في ليبيا ضد قوات حفتر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن تركيا نقلت أكثر من 300 مقاتل من فصائل المعارضة من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا، للمشاركة في النزاع الدائر بين حكومة الوفاق والجيش الليبي.

أوضح المرصد أن “عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 إلى ألف مقاتل”.

في هذا السياق، أكد بيان المرصد أن تركيا حددت راتب لهؤلاء المقاتلين يتراوح ما بين ألفين وألفين و500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل القتال في صفوف حكومة الوفاق”، مضيفا أن “عدد كبير من المقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم التي تم حلها قبل عدة سنوات”.

فيما أشار المرصد إلى حصوله على تسجيلات صوتية يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا، يعبر عن استعدادهم للقتال في طرابلس، انطلاقاً من عفرين، مؤكدًا بقوله “سنتحرك في الساعة العاشرة صباحاً من عفرين، نحن لسنا عبدة الدولار، ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا”.

من جانبه، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن تركيا بدأت شحن مقاتلين موالين لها من سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في المعارك الدائرة هناك إلى جانب حكومة السراج.

وفي ظل استعداد تركيا لنشر قوات برية وبحرية لدعم حكومة طرابلس، قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن أنقرة مستعدة لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت حكومة السراج بطلب رسمي، على غرار القاعدتين التركيتين في قطر والصومال.

المصدر:الجوار برس