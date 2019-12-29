المرصد السوري لحقوق الانسان:الكشف عن تجنيد أردوغان لـ 300 مقاتل سوري لنقلهم إلى ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالله، الأحد، إن هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون التركماني تحديدًا للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش في ليبيا، مؤكدًا أنه تم تجنيد ما بين 400 إلى 500 مقاتل بالفعل وهم في تركيا حاليا.

وأضاف عبد الله، في تصريح صحفي أن هناك معلومات مؤكدة عن وصول مجموعة من المقاتلين السوريين إلى ليبيا الأسبوع الماضي، كـمجموعة استطلاع لنقل المزيد من المقاتلين إلى ليبيا تحت مسمى مؤسسات أمنية ليبية، بهدف القتال إلى جانب القوات التركية، موضحًا أن غالبية هؤلاء المقاتلين من فرقة السطان مراد ومن فصيل سليمان شاه وبعض الفصائل المقاتلة الأخرى، بحسب تعبيره.

وأشار عبد الله إلى أن الكثير من السوريين المقاتلين المعارضين رفضوا الانضمام لهذه المجموعات، مبينًا أن القضية تتعلق بمحاولة استقطاب العنصر التركماني إلى جانب القوات التركية في ليبيا كي لا يقال إن هناك سوريون مرتزقة يقاتلون في ليبيا، لافتًا إلى أن المرصد السوري كشف هذا الأمر وسوف يستمر في الكشف عن المزيد من المعلومات كي يبعد السوريين وكي لا يكونوا طرفا في القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، على حد قوله.

المصدر:قناة Libya 24