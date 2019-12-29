المرصد السوري لحقوق الانسان:ببنادق تركية وذريعة “حماية الإسلام”.. سُوريّون في محاور طرابلس

أظهرت مقاطع مصوّرة مقاتلين، قرب أحد المعسكرات في طرابلس، يتحدثون اللهجة السورية يرجح أنهم من “لواء المعتصم” التابع لتركيا.

مصادر على دراية بإحداثيات المكان الذي التُقِط داخله فيديو المقاتلين السوريين في طرابلس أكدت أنه عند البوابة الخلفية لمعسكر التكبالي حيث أكثر جبهات القتال اشتعالاً.

“الجيش الحر في ليبيا ويُدافع عن الإسلام وراية لا إله إلا الله”، بهذه الكلمات خاطب المُسلّحون العالم وهم يحملون بنادقهم وسط طرابلس وفي وضح النهار، دون ترد، وهو ما قُوبِل بغضب واستهجان شديدين من الشارع الليبي.

ولأن تركيا لم تُعلن بصورة رسمية حتى الآن إرسالها مُسلّحين للقتال إلى جانب التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، مايزال “حزب أردوغان” يُسابق الزمن للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا إذ أعلن البرلمان التركي تقديم موعد انعقاد الجمعية العامة للبرلمان لبحث أمر التفويض إلى يوم غد بعد أن كانت مُقرّرة في الـ7 و8 من يناير.

تقديم موعد إرسال “حطب أردوغان” لإشعال القتال في طرابلس يتزامن مع تقدّمات كبيرة للجيش الوطني في طرابلس، ما يعكس تخوّف أنقرة الكبير من سيطرة الجيش على العاصمة واستعادتها من أيدي أهم حلفائها الأيديولوجيين.