الفقر يجبر عشرات العائلات على البقاء تحت رحمة القصف في عدة قرى بـ”جبل شحشبو”

نزحت عشرات آلاف العائلات من ريفي إدلب وحماة الواقعة ضمن ما يسمى منطقة “خفض التصعيد”، تزامنا مع مراحل عمليات التصعيد خلال الأشهر الفائتة، حتى باتت تلك البلدات خاوية على عروشها لفترة وجيزة من الزمن، بيد أن مصاعب النزوح وتكاليفه كانت أقسى من قصف الطائرات الروسية وبراميل الطائرات المروحية، ما اضطر عشرات العائلات إلى العودة أو لربما كان حلماً للبعض ذلك المنزل القابع في مرمى الضربات الجوية.

وفي سياق ذلك، لا تزال عائلات معدمة مادياً تعيش في قرى جبل شحشبو منها” الزنقار والديرونة وكوكيا وراشا والزنجار”، حيث هناك ما يقارب 100 عائلة يعتمد سكانها على تربية المواشي والزراعة كمصدر دخل لها، لم تساعدهم ظروفهم المادية على النزوح وتحمل أعبائه وتأمين مسكن عبر استئجار منزل أو خيمة حتى، ناهيك عن ملحقات النزوح من ماء وتأمين متطلبات الحياة الأساسية. وفضلت تلك العائلات البقاء في منازلهم وبساطة معيشتهم، لربما كان بئر ماء لا يكلف استخراج مائه سوى إلقاء “دلو”، وأرض زراعية في محيط المنزل يحرثها ويزرع ويأكل من خيراتها، بقليل من الجهد والعمل كما الحياة البدائية، إلا أن ذلك لا يكفي في ظل خلو القرى من دكان صغير لشراء الاحتياجات، التي تعتبر بالنسبة لهم من الكماليات، ما يضطرهم قطع مسافات طويلة بإتجاه القرى المأهولة طلباً لذلك.

ومع دخول فصل الشتاء، بدأت بعض العائلات تقطع الأشجار المثمرة بغرض تأمين مؤونة الشتاء والطبخ واستخدامات أخرى، وذلك لارتفاع أسعار المحروقات وفقدان مادة “المازوت” من الأسواق، لأنهم يفضلون عدم التنقل خوفا من القصف المستمر والفلتان الأمني في مناطقهم. ويقع جبل شحشبو في ريف حماة الشمالي وعدة قرى محافظة إدلب الجنوبية، ويضم نحو 22 قرية نزح منها نحو 35 ألف نسمة، من بينها 17 قرية نزحت بشكل كامل، بينما لا تزال هناك عدد من العائلات في القرى الخمس المتبقية ضاقت بها الأرض سبلا.