كشفها المرصد السوري لحقوق الإنسان : ألف مجند في اتجاه ليبيا و جراية شهرية ب2000 دولار لكل مجند

29 ديسمبر,2019
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"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا

نشر المرصد السوري لحقوق الأنسان على صفحته الخاصة منذ قليل أن ” 300 مقاتل موالٍ لـ”أنقرة” انتقلوا إلى ليبيا.. و نحو 1000 مجند في المعسكرات التركية يستعدون للانتقال.. و ألفي دولار على الأقل راتب تدفعه تركيا لمن يوافق على الانتقال..

و معلومات مؤكدة عن تمركز المقاتلين الموالين لتركيا في معسكر “التكبالي” بالعاصمة الليبية “طرابلس”.

و يذكر أن مزيدا من الجنود و العتاد سيتم أرسالهم إلى ليبيا قريبا.

المصدر:الوسط نيوز

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