كشفها المرصد السوري لحقوق الإنسان : ألف مجند في اتجاه ليبيا و جراية شهرية ب2000 دولار لكل مجند

نشر المرصد السوري لحقوق الأنسان على صفحته الخاصة منذ قليل أن ” 300 مقاتل موالٍ لـ”أنقرة” انتقلوا إلى ليبيا.. و نحو 1000 مجند في المعسكرات التركية يستعدون للانتقال.. و ألفي دولار على الأقل راتب تدفعه تركيا لمن يوافق على الانتقال..

و معلومات مؤكدة عن تمركز المقاتلين الموالين لتركيا في معسكر “التكبالي” بالعاصمة الليبية “طرابلس”.

و يذكر أن مزيدا من الجنود و العتاد سيتم أرسالهم إلى ليبيا قريبا.

المصدر:الوسط نيوز