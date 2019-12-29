مدير “المرصد السوري”: من الطبيعي أن تنفي الحكومة التركية احتوائها على المرتزقة وإرسالهم للقتال إلى ليبيا لأنها سوف تحاسب من قبل المجتمع الدولي.. ونؤكد أن هؤلاء ليسوا معارضة سورية.. هم بالأساس ارتكبوا مجازر وانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري تحت العباءة التركية.. هناك أكثر من 300 مقاتل من المرتزقة الذين يعملون تحت العباءة التركية في طرابلس.. وهناك أكثر من ضعف هذا العدد موجود في معسكرات تركية من أجل نقلهم إلى هذه المجموعات التي تعمل ضمن مؤسسات امنية تركية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.. الشريط المصور الذي يظهر مقاتلين سوريين إن لم يكن في حي صلاح الدين في طرابلس الليبية فهو بشكل مؤكد ليس في إدلب السورية.. الرواتب الشهرية التي تقدم لهؤلاء مغرية نحو 2000 إلى 2500 دولار.. المكاتب التي تستقطب هؤلاء في عفرين.. وهم بشكل أساسي للمكون التركماني السوري ضمن الفصائل الموالية بتركيا.. نشرنا قبل أيام من انتشار الشريط المصور عن انتقال مرتزقة سوريون إلى ليبيا.. هؤلاء نقلوا إلى ليبيا عبر تركيا تحت مسمى مؤسسات أمنية واعتمدوا على العنصر التركماني كي لا يقال أن هناك مرتزقة،.. ومدة العقد من 3 إلى 6 أشهر.. وقد وعدوا هؤلاء بالجنسية التركية عقب عودتهم إلى تركيا..

حكومة الوفاق تنفي وجود عناصر سورية على أراضيها بينما الأدلة والوثائق لدينا وشهادات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا تثبت عكس تصريحات حكومة الوفاق

مدير "المرصد السوري": هناك أكثر من 300 مقاتل من المرتزقة الذين يعملون تحت العباءة التركية في طرابلس.. مدير "المرصد السوري": من الطبيعي أن تنفي الحكومة التركية احتوائها على المرتزقة وإرسالهم للقتال إلى ليبيا لأنها سوف تحاسب من قبل المجتمع الدولي.. ونؤكد أن هؤلاء ليسوا معارضة سورية.. هم بالأساس ارتكبوا مجازر وانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري تحت العباءة التركية.. هناك أكثر من 300 مقاتل من المرتزقة الذين يعملون تحت العباءة التركية في طرابلس.. وهناك أكثر من ضعف هذا العدد موجود في معسكرات تركية من أجل نقلهم إلى هذه المجموعات التي تعمل ضمن مؤسسات امنية تركية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.. الشريط المصور الذي يظهر مقاتلين سوريين إن لم يكن في حي صلاح الدين في طرابلس الليبية فهو بشكل مؤكد ليس في إدلب السورية.. الرواتب الشهرية التي تقدم لهؤلاء مغرية نحو 2000 إلى 2500 دولار.. المكاتب التي تستقطب هؤلاء في عفرين.. وهم بشكل أساسي للمكون التركماني السوري ضمن الفصائل الموالية بتركيا.. نشرنا قبل أيام من انتشار الشريط المصور عن انتقال مرتزقة سوريون إلى ليبيا.. هؤلاء نقلوا إلى ليبيا عبر تركيا تحت مسمى مؤسسات أمنية واعتمدوا على العنصر التركماني كي لا يقال أن هناك مرتزقة،.. ومدة العقد من 3 إلى 6 أشهر.. وقد وعدوا هؤلاء بالجنسية التركية عقب عودتهم إلى تركيا..حكومة الوفاق تنفي وجود عناصر سورية على أراضيها بينما الأدلة والوثائق لدينا وشهادات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا تثبت عكس تصريحات حكومة الوفاق Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019