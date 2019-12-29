مجلس الرقة المدني يبدأ حملة تستهدف 350 عائلة من النازحين في المخيمات العشوائية لتوفير احتياجاتهم 

29 ديسمبر,2019
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حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على تفاصيل الحملة التي يجريها مجلس الرقة المدني لاحتواء العائلات النازحة من مناطق مختلف من شمال سوريا، حيث يعمل المجلس على توزيع الملابس الشتوية للعائلات والأطفال من عمر 7 سنوات حتى 14 عاما، في مخيمات الولديان والسلحبية. وبحسب مصادر موثوقة، فإن عدة أطراف من ناشطين وحقوقيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني تشارك في تلك الحملة، وهناك نوايا لجعلها مستمرة ضمن عدة حملات.
وقالت المصادر: “العائلات المستهدفة هي 350 عائلة ضمن عدة مخيمات عشوائية تشكلت نتيجة الحرب المستمرة في شمال سوريا. وخلال 2020، سيتجه المجلس نحو مشاريع أخرى تهدف إلى صناعة الإنسان وتوفير فرص عمل وغيره”.

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