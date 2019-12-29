مدير “المرصد السوري”: الإغراءات كثيرة لهؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا.. يمنح القائد نحو 2500 دولار والجنسية التركية عقب عودتهم أحياء انتهاء عقودهم التي تكون ما بين 3 حتى 6 أشهر.. ولماذا تستغرب حكومة الوفاق الليبية وجود مرتزقة سوريين على أراضيها.. إذا كان بينها عبدالحكيم بلحاج الذي أرسل الجهاديين إلى سوريا في أواخر 2011.. كما قلتها سابقا وأعيدها بأن “بلحاج” أرسل الجهاديين إلى سوريا، وقلتها آنذاك للسيد مصطفى عبدالجليل في وارسو.. واليوم “أردوغان” يعيد ذات الجسر من سوريا إلى ليبيا.. في أكتوبر الفائت كان هناك نقل الجهاديين من جنسيات شمال أفريقيا إلى ليبيا.. وأعتقد أن المخابرات الدولية تعلم بذلك.. أين تبخر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”؟

– يوم أمس كان هناك استهداف “بطائرة مسيرة” لسجن عناصر داعش في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. أين هم هؤلاء الدواعش؟ 300 مرتزق سوري نقلوا إلى طرابلس.. وهناك نحو 700 آخرين في تركيا يجري نقلهم إلى ليبيا.. هناك مكاتب أنشئت في “عفرين” جرى تسجيل أسماء الراغبين للعمل في ليبيا تحت اسم مؤسسة امنية تركية.. وهناك تركيز على المكون التركماني.. من يدفع الرواتب هي دول حليفة بالتأكيد ولكن ليس بالضرورة أن تكون تركيا.. هم ذهبوا تحت اسم شركات أمنية تركية كبيرة توازي “بلاك ووتر” و”فاغنر” وغيرها، هؤلاء بالأساس مدربين من قبل الحكومة التركية وكانت رواتب تتراوح بين 150 إلى 500 دولار.. يقاتلون طمعا بالراتب الشهري ويقتلون مواطنين عرب تحت العباءة التركية

مدير "المرصد السوري": الإغراءات كثيرة لهؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا.. مدير "المرصد السوري": الإغراءات كثيرة لهؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا.. يمنح القائد نحو 2500 دولار والجنسية التركية عقب عودتهم أحياء انتهاء عقودهم التي تكون ما بين 3 حتى 6 أشهر.. ولماذا تستغرب حكومة الوفاق الليبية وجود مرتزقة سوريين على أراضيها.. إذا كان بينها عبدالحكيم بلحاج الذي أرسل الجهاديين إلى سوريا في أواخر 2011.. كما قلتها سابقا وأعيدها بأن "بلحاج" أرسل الجهاديين إلى سوريا، وقلتها آنذاك للسيد مصطفى عبدالجليل في وارسو.. واليوم "أردوغان" يعيد ذات الجسر من سوريا إلى ليبيا.. في أكتوبر الفائت كان هناك نقل الجهاديين من جنسيات شمال أفريقيا إلى ليبيا.. وأعتقد أن المخابرات الدولية تعلم بذلك.. أين تبخر عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"؟- يوم أمس كان هناك استهداف "بطائرة مسيرة" لسجن عناصر داعش في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. أين هم هؤلاء الدواعش؟ 300 مرتزق سوري نقلوا إلى طرابلس.. وهناك نحو 700 آخرين في تركيا يجري نقلهم إلى ليبيا.. هناك مكاتب أنشئت في "عفرين" جرى تسجيل أسماء الراغبين للعمل في ليبيا تحت اسم مؤسسة امنية تركية.. وهناك تركيز على المكون التركماني.. من يدفع الرواتب هي دول حليفة بالتأكيد ولكن ليس بالضرورة أن تكون تركيا.. هم ذهبوا تحت اسم شركات أمنية تركية كبيرة توازي "بلاك ووتر" و"فاغنر" وغيرها، هؤلاء بالأساس مدربين من قبل الحكومة التركية وكانت رواتب تتراوح بين 150 إلى 500 دولار.. يقاتلون طمعا بالراتب الشهري ويقتلون مواطنين عرب تحت العباءة التركية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019