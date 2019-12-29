مدير “المرصد السوري”: المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه..

29 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

مدير “المرصد السوري”: المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه.. نحو 300 مرتزق سوري نقلوا إلى طرابلس.. هؤلاء لا يمثلون الشعب السوري بل يعملون تحت العباءة التركية.. وهناك نحو 700 آخرين في تركيا يتم تجهيزهم لنقلهم إلى ليبيا.. هم يتقاضون أجورا تتراوح بين 1800 إلى 2000 للجندي ويصل إلى 2500 دولار للقائد بالإضافة إلى الحصول على الجنسية التركية بعد انتهاء عقودهم الممتدة ما بين 3 إلى 6 أشهر.. “أردوغان” اعتمد على المكون التركماني السوري كي يزج بهم في المعركة ليقال إنها قوات تركية وليسوا مرتزقة.. ونحن نقول إنهم مرتزقة لأنهم ارتضوا أن يقاتلوا خارج ديارهم.. هم يقولون إنهم يقاتلون المجوس اَي الإيرانيين بينما كانوا على بعد مئات الأمتار في مناطق نفوذهم بريف حلب.. هم يقاتلون وفق ما تطلب منهم المخابرات التركية فقط.. هناك أعداد كبيرة من تلك الفصائل تتجهز للذهاب إلى ليبيا.. التجنيد لا يزال مستمرا ولكن فضح هؤلاء إعلاميا قد يعيق استمرار تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا

 

مدير "المرصد السوري": المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه..

مدير "المرصد السوري": المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه.. نحو 300 مرتزق سوري نقلوا إلى طرابلس.. هؤلاء لا يمثلون الشعب السوري بل يعملون تحت العباءة التركية.. وهناك نحو 700 آخرين في تركيا يتم تجهيزهم لنقلهم إلى ليبيا.. هم يتقاضون أجورا تتراوح بين 1800 إلى 2000 للجندي ويصل إلى 2500 دولار للقائد بالإضافة إلى الحصول على الجنسية التركية بعد انتهاء عقودهم الممتدة ما بين 3 إلى 6 أشهر.. "أردوغان" اعتمد على المكون التركماني السوري كي يزج بهم في المعركة ليقال إنها قوات تركية وليسوا مرتزقة.. ونحن نقول إنهم مرتزقة لأنهم ارتضوا أن يقاتلوا خارج ديارهم.. هم يقولون إنهم يقاتلون المجوس اَي الإيرانيين بينما كانوا على بعد مئات الأمتار في مناطق نفوذهم بريف حلب.. هم يقاتلون وفق ما تطلب منهم المخابرات التركية فقط.. هناك أعداد كبيرة من تلك الفصائل تتجهز للذهاب إلى ليبيا.. التجنيد لا يزال مستمرا ولكن فضح هؤلاء إعلاميا قد يعيق استمرار تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري”: الإغراءات كثيرة لهؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا..

29 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري”: من الطبيعي أن تنفي الحكومة التركية احتوائها على المرتزقة وإرسالهم للقتال إلى ليبيا لأنها سوف تحاسب من قبل المجتمع الدولي

29 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري”: المقاتلون السوريون الذين ذهبوا إلى ليبيا فقدوا الهوية الثورية

29 ديسمبر,2019

مدير “المرصد السوري”: أكدنا وصول المقاتلين إلى ليبيا حتى قبل ظهور الشريط المصور على الإعلام.. وهذا الشريط يظهر مقاتلين سوريين يقاتلون في ليبيا وهو حقيقي وخرجنا من دائرة التشكيك به