مدير “المرصد السوري”: المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه.. نحو 300 مرتزق سوري نقلوا إلى طرابلس.. هؤلاء لا يمثلون الشعب السوري بل يعملون تحت العباءة التركية.. وهناك نحو 700 آخرين في تركيا يتم تجهيزهم لنقلهم إلى ليبيا.. هم يتقاضون أجورا تتراوح بين 1800 إلى 2000 للجندي ويصل إلى 2500 دولار للقائد بالإضافة إلى الحصول على الجنسية التركية بعد انتهاء عقودهم الممتدة ما بين 3 إلى 6 أشهر.. “أردوغان” اعتمد على المكون التركماني السوري كي يزج بهم في المعركة ليقال إنها قوات تركية وليسوا مرتزقة.. ونحن نقول إنهم مرتزقة لأنهم ارتضوا أن يقاتلوا خارج ديارهم.. هم يقولون إنهم يقاتلون المجوس اَي الإيرانيين بينما كانوا على بعد مئات الأمتار في مناطق نفوذهم بريف حلب.. هم يقاتلون وفق ما تطلب منهم المخابرات التركية فقط.. هناك أعداد كبيرة من تلك الفصائل تتجهز للذهاب إلى ليبيا.. التجنيد لا يزال مستمرا ولكن فضح هؤلاء إعلاميا قد يعيق استمرار تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا

مدير "المرصد السوري": المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه.. مدير "المرصد السوري": المرتزقة الذين انتقلوا إلى ليبيا من فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه.. نحو 300 مرتزق سوري نقلوا إلى طرابلس.. هؤلاء لا يمثلون الشعب السوري بل يعملون تحت العباءة التركية.. وهناك نحو 700 آخرين في تركيا يتم تجهيزهم لنقلهم إلى ليبيا.. هم يتقاضون أجورا تتراوح بين 1800 إلى 2000 للجندي ويصل إلى 2500 دولار للقائد بالإضافة إلى الحصول على الجنسية التركية بعد انتهاء عقودهم الممتدة ما بين 3 إلى 6 أشهر.. "أردوغان" اعتمد على المكون التركماني السوري كي يزج بهم في المعركة ليقال إنها قوات تركية وليسوا مرتزقة.. ونحن نقول إنهم مرتزقة لأنهم ارتضوا أن يقاتلوا خارج ديارهم.. هم يقولون إنهم يقاتلون المجوس اَي الإيرانيين بينما كانوا على بعد مئات الأمتار في مناطق نفوذهم بريف حلب.. هم يقاتلون وفق ما تطلب منهم المخابرات التركية فقط.. هناك أعداد كبيرة من تلك الفصائل تتجهز للذهاب إلى ليبيا.. التجنيد لا يزال مستمرا ولكن فضح هؤلاء إعلاميا قد يعيق استمرار تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى ليبيا Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019