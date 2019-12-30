مسلحون مجهولون يطلقون النار على مجموعة مواطنين.. ويرتفع إلى 230 هجمة ومحاولة إغتيال خلال 7 أشهر في محافظة درعا 

محافظة درعا- المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد “المرصد السوري”، اليوم، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، أطلقوا النار على مجموعة مواطنين في مدينة الصنمين بريف درعا، أثناء تواجدهم في احدى المحلات بالمدينة، ماتسبب بإصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 230، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 161، وهم: 25 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 84 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.