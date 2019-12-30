بالتزامن مع استمرار غياب طائرات القتل والتهجير.. قوات النظام تقصف مواقع بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات شهدها محور طويل الحليب بريف إدلب الشرقي، بين مجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، فيما تشهد محاور التماس شرق وجنوب شرق إدلب استهدافات متقطعة بين الحين والآخر وسط استمرار غياب طائرات النظام و”الضامن” الروسي عن أجواء المنطقة، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس مقتل 5 من الفصائل الجهادية خلال الاشتباكات على محور زمار بريف حلب الجنوبي، كما قتل عنصرين اثنين من قوات النظام وجرح آخرين نتيجة استهدافهم بصاروخ موجه على محور بلدة جرجناز بريف إدلب الشرقي. وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام قريتي جزرايا وزمار بريف حلب الجنوبي، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت اليوم إثر محاولة تسلل لقوات النظام على المحور، فيما تمكنت الفصائل الجهادية من إحباط عملية التسلل.