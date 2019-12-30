مدير “المرصد السوري”: موقف الشعب السوري من المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا واحد ويرفضون هؤلاء، سواء في مناطق سيطرة النظام أو الفصائل المعارضة وفي المناطق ذات الغالبية الكردية، جميعا يرفضون هذه الأعمال ويتبرأون منها. هؤلاء لايمثلون الثورة السورية، هم مرتزقة قاتلوا تحت العباءة التركية في سوريا، ولم يكن ولائهم يوماً للشعب السوري، بالفعل وصل 300 مقاتل إلى الاراضي الليبية، جميع هؤلاء من المكون التركماني السوري، كي لايقال انهم مرتزقة، وعدوا بالجنسية التركية ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق ولن يدفعها أردوغان لان الميزانية التركية لا تسمح بدفع 2500 دولار امريكي لهؤلاء، الذين تم تجنيدهم مايقارب الـ 1000 مقاتل.بشكل مؤكد هؤلاء المرتزقة من فرقة السلطان مراد التي ترتكب انتهاكات واسعة بحق أبناء الشعب السوري من سرقة منازل وإعدامات، في عفرين هجر مئات الآلاف من الأهالي نتيجة دعم تركي لهذه الفصائل، كما شاهدنا إعدامات ميدانية في رأس العين وتل أبيض وإعدام مواطنة هي رئيسة حزب سياسي لاعلاقة لها بالعسكرة، ليس بالغريب عن هؤلاء أن يكونوا مرتزقة، بعد قتل أبناء الشعب السوري، يعملون تحت الاجندة التركية التي أهدافها في منطقة الشرق الأوسط وليس بسوريا فقط. هناك 4 مراكز جندت نحو 1000 مقاتل في منطقة عفرين، بعد مرور نحو عامين على احتلال عفرين من مرتزقة أردوغان الذي هجر سكانها الأصليين ووطن سوريين آخرين فيها، ويعمل على تتريك المنطقة بكاملها. وأردوغان عندما تحدث عن ليبيا قال إن هناك نحو مليون ليبي من أصول تركية، مايدل أن له أطماع عثمانية في المنطقة أكثر من حكومة الوفاق التي هي بصورة او بأخرى أداة بيد الحكومة التركية.

مدير "المرصد السوري": موقف الشعب السوري من المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا واحد ويرفضون هؤلاء مدير "المرصد السوري": موقف الشعب السوري من المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا واحد ويرفضون هؤلاء، سواء في مناطق سيطرة النظام أو الفصائل المعارضة وفي المناطق ذات الغالبية الكردية، جميعا يرفضون هذه الأعمال ويتبرأون منها. هؤلاء لايمثلون الثورة السورية، هم مرتزقة قاتلوا تحت العباءة التركية في سوريا، ولم يكن ولائهم يوماً للشعب السوري، بالفعل وصل 300 مقاتل إلى الاراضي الليبية، جميع هؤلاء من المكون التركماني السوري، كي لايقال انهم مرتزقة، وعدوا بالجنسية التركية ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق ولن يدفعها أردوغان لان الميزانية التركية لا تسمح بدفع 2500 دولار امريكي لهؤلاء، الذين تم تجنيدهم مايقارب الـ 1000 مقاتل.بشكل مؤكد هؤلاء المرتزقة من فرقة السلطان مراد التي ترتكب انتهاكات واسعة بحق أبناء الشعب السوري من سرقة منازل وإعدامات، في عفرين هجر مئات الآلاف من الأهالي نتيجة دعم تركي لهذه الفصائل، كما شاهدنا إعدامات ميدانية في رأس العين وتل أبيض وإعدام مواطنة هي رئيسة حزب سياسي لاعلاقة لها بالعسكرة، ليس بالغريب عن هؤلاء أن يكونوا مرتزقة، بعد قتل أبناء الشعب السوري، يعملون تحت الاجندة التركية التي أهدافها في منطقة الشرق الأوسط وليس بسوريا فقط. هناك 4 مراكز جندت نحو 1000 مقاتل في منطقة عفرين، بعد مرور نحو عامين على احتلال عفرين من مرتزقة أردوغان الذي هجر سكانها الأصليين ووطن سوريين آخرين فيها، ويعمل على تتريك المنطقة بكاملها. وأردوغان عندما تحدث عن ليبيا قال إن هناك نحو مليون ليبي من أصول تركية، مايدل أن له أطماع عثمانية في المنطقة أكثر من حكومة الوفاق التي هي بصورة او بأخرى أداة بيد الحكومة التركية. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, December 30, 2019