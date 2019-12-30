الطائرات الروسية تستأنف قصفها المكثف على حلب وإدلب عبر نحو 20 غارة جوية بالتزامن مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى الريف الحلبي

عادت الطائرات الروسية لتصعد من قصفها الجوي على منطقة “بوتين – أردوغان” مع تحسن الأحوال الجوية، حيث شنت صباح اليوم الاثنين نحو 19 غارة استهدفت خلالها أماكن في الايكاردا وأم عتبة والشيخ أحمد وتل حدية وزمار بريف حلب الجنوبي، ومعرشورين ومحيط الغدفة بريف معرة النعمان، حيث تقع المناطق المستهدفة عند الاتستراد الدولي، وتسببت الغارات الجوية بسقوط 4 جرحى في الايكاردا بينهم مواطنة، كما استهدفت طائرات النظام الحربية أماكن في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، على صعيد متصل تواصل قوات النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى الريف الحلبي، حيث وصلت خلال الـ 48 ساعة الفائتة عشرات الآليات العسكرية المحملة بالجنود والأسلحة والذخائر إلى الريف الجنوبي لحلب وضواحي المدينة الغربية، ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أنه رصد اشتباكات شهدها محور طويل الحليب بريف إدلب الشرقي، بين مجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، فيما تشهد محاور التماس شرق وجنوب شرق إدلب استهدافات متقطعة بين الحين والآخر