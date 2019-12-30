التدخل الروسي في سوريا في 2019: آلاف الغارات و1178 قتيل وشهيد.. واتفاقات سياسية جعلت “موسكو” الرابح الأكبر.. وتعامي روسي عن تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

المرصد السوري لحقوق الإنسان

ديسمبر/كانون الأول 2019

يطوي عام 2019 صفحاته ليحل عام جديد لا يحمل في طياته آفاقا لحلول تنقذ السوريين من كارثة إنسانية حلت على رؤوسهم ولا يبدُ في الأفق حلا لها، بينما تواصل الأطراف المختلفة انتهاكاتها بحق الشعب السوري، دون أن تأبه لعدد الضحايا الذي تجاوز مئات الآلاف، ناهيك عن تعداد النازحين واللاجئين والمصابين. ومع انتهاء العام، يرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان نتيجة التدخلات الروسية في سوريا على مدار الفترة ما بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2018 و30 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث واصلت “موسكو” انخراطها بقوة في الأزمة السورية، وارتكبت عددا لا يحصى من المجازر بحق أبناء الشعب السوري، ناهيك عن الاتفاقات السياسية التي أبرمتها لصالح نظام “الأسد”، ما يجعل روسيا هي الرابح الأول دون منازع لما جرى على مدار العام الذي يطوي صفحاته.

في الثلاثين من سبتمبر/أيلول عام 2015، منح مجلس الاتحاد الروسي تفويضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانخراط العسكري في سوريا، حيث أعلن “بوتين” وقتها أن التدخل الروسي سيقتصر على الضربات الجوية من أجل هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” والمتطرفين في “الحرب الشرعية التي يخوضها الجيش السوري ضد تلك الجماعات، بطلب من رئيس النظام بشار الأسد”. وبدأت القوات الروسية على الفور بشن ضربات جوية على مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، لتنطلق بعدها سلسلة من الضربات والغارات والمساعدات العسكرية والسياسية لنظام “الأسد”، أفضت إلى استعادة النظام السوري السيطرة على حوالي 71.7% من إجمالي الأراضي السورية بعد أن كان يسيطر على أجزاء ضئيلة جدا من الأراضي السورية. ومع اكتمال 50 شهرا على التدخل الروسي في سوريا، يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيقه ورصده لتداعيات التدخلات الروسية وتطورات المشهدين السياسي والعسكري على مدار 4 أعوام وشهرين منذ الغارات الأولى لـ”موسكو” على الأراضي السورية.

التطورات التي شهدها عام 2019، أفضت في نهاية المطاف إلى سيطرة روسيا وقوات النظام -حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2019- على مساحة 132750.8 كم2، أي ما يعادل نحو 71.7% من إجمالي الأراضي السورية، حيث استعادها النظام من خلال المساعدات الروسية المقدمة إليه سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي من خلال الاتفاقيات التي عقدتها روسيا مع تركيا عبر اتفاقات “أستانا” و”سوتشي”.

ضربات عسكرية ودوريات وإشراف عسكري.. “موسكو” الرابح الأول.. والحصيلة: آلاف الضحايا المدنيين

على مدار تلك الفترة من 30 ديسمبر 2018 إلى 30 ديسمبر 2019، لم تتوقف آلة القتل الروسية عن حصد أرواح آلاف المدنيين نتيجة الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية بشكل شبه يومي. وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهده شهري سبتمبر وأكتوبر في الأجواء السورية نتيجة تقليص الغارات الجوية الروسية وتراجع حصيلة الخسائر البشرية على أيدي الروس نظرا للاتفاقيات الروسية-التركية التي أوقفت العمليات العسكرية ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، فإن التصعيد عاد من جديد خلال شهر نوفمبر، حيث تساقط المزيد من المدنيين يوما تلو الآخر على أيدي القوات الروسية بحجة “مكافحة الإرهاب”، ناهيك عن ملايين السوريين الذين تشردوا في مختلف المناطق داخليا وخارجيا نتيجة الغارات الروسية.

ووفقا لإحصائيات “المرصد السوري”، فإن الأشهر الاثنى عشر الماضية، شهدت مقتل واستشهاد 439 مدنيا سوريا، هم: 245 رجل و81 امرأة و104 أطفال، بالإضافة إلى مقتل 728 من مقاتلي الفصائل والجهاديين و11 عنصرا من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”. ومع ارتفاع حصيلة الشهداء والقتلى على أيدي القوات الروسية، فإن تعدد القتلى والشهداء الذين سقطوا بنيران روسيا منذ بدء مشاركتها في الحرب السورية في 2015، بلغ 19274 شخصا من بينهم 8427 مدنيا، هم: 5107 رجل و1280 امرأة و2040 طفل، إضافة إلى مقتل 5603 جهاديين و5244 عنصرا في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ولم تتوقف آلة القتل الروسية التي انطلقت في سوريا عند حد الغارات الجوية ودعم النظام بالأساليب العسكرية التقليدية، بل لجأت إلى استخدام وسائل غير تقليدية محرمة دولية، حيث رصد “المرصد السوري” استخدام الطائرات الروسية مادة “ثراميت Thermite”، والتي تتألف من بودرة الألومنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية. ووفقا لما رصده “المرصد السوري”، فإن “القنابل الروسية تحمل تلك المادة داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع (RBK-500 ZAB 2.5 SM) تزن نحو 500 كيلوغرام، يتم إلقائها من الطائرات العسكرية، وتحمل قنابل صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات من نوع (AO 2.5 RTM) يصل عددها ما بين 50-110 قنبلة محشوة بمادة Thermite، التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات من 20-30 متر”

115 منطقة تستعيدها قوات النظام وروسيا من أبريل إلى ديسمبر

كان شهر أبريل/نيسان 2019، بمثابة نقطة تحول على مسرح الأحداث في إدلب مع بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق، حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على ما لا يقل عن نحو 115 منطقة على مرحلتين، الأولى 70 منطقة بدعم روسي براً وجواً خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر نيسان/أبريل الفائت، وحتى مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقد سيطرت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت على كل من (المشيرفة والزرزور وأم الخلاخيل جنوب شرق إدلب)، بينما كانت المناطق التي سيطرت عليها خلال شهر آب/ أغسطس الفائت هي (مزارع الخوين والزرزور والتمانعة ومزارعها وسكيات وتل أغبر والأربعين والزكاة والصخر والجيسات والصياد وتل الصياد وبلدة كفرزيتا ونقاط غربها واللطامنة والصياد والبويضة ومعركبة ولطمين ولحايا ومورك بريف حماة الشمالي، ومدينة خان شيخون والسكيك وتل سكيك وترعي وتل ترعي والهبيط وعابدين ومغر الحمام ومغر الحنطة وكفرعين وتل عاس ومدايا والمردم ومزارع المنطار وكفريدون والصباغية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بالإضافة لعدة تلال ومزارع ونقاط أخرى في المنطقة)، أما المناطق التي سيطرت عليها منذ نهاية أبريل وحتى مطلع أغسطس، فهي: (القصابية وحميرات والحردانة والقاروطية وقيراطة، بالإضافة إلى قلعة المضيق والكركات والتوينة وكفرنبودة والبانة وتل عثمان والمستريحة والشريعة وباب الطاقة، والجابرية وتل هواش والتوبة والشيخ إدريس والمهاجرين والحمرا والحويز وحصرايا، وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري).

19 ديسمبر.. روسيا والنظام يفتحان أبواب الجحيم على إدلب بعملية عسكرية عنيفة جديدة

كانت المرحلة الثانية لاستعادة السيطرة على 115 منطقة، هي تلك التي انطلقت في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، حيث أطلقت القوات الروسية وقوات النظام عملية عسكرية جديدة على إدلب، تعد من بين الأعنف على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين –أي خلال 14 يوما- سيطرت قوات النظام على 45 منطقة جديدة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والمعيصرونة وصقعية والتح والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وسمكة وجديدة نواف.

ووفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه على مدار تلك الفترة، فقدت قوات النظام 129 من مقاتليها ومقاتلي الميليشيات الموالية لها، في حين سقط 165 قتيلا من مقاتلي الفصائل من بينهم 33 من الفصائل المعارضة بينما البقية من الفصائل الجهادية. ومنذ بدء التصعيد الذي تنفذه قوات النظام المدفعية وطائراته الحربية والمروحية والطائرات الحربية الروسية، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 80 مدنيا من بينهم 18 مواطنة و14 طفلا، كما أن 37 من الشهداء المدنيين من ضمنهم (8 أطفال و5 مواطنات) قتلتهم الطائرات الروسية، فيما استشهد البقية بقصف لطائرات النظام وقواته البرية، وأسفر القصف عن سقوط 255 جريح.

وبسبب حدة القصف الذي يبدو وكأنه عملية انتقامية من سكان إدلب، أجبر نحو 105 ألف مدنيا على النزوح من منازلهم ومناطقهم خلال الأيام الأربعة عشر الماضية منذ السابع عشر من ديسمبر، وهو ما يعني أن عدد النازحين من تلك المناطق منذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع لأكثر من 160 آلاف مدني. وبحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عمليات النزوح جرت من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة إلى بلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي.

شمال سوريا.. اتفاقات سياسية اقتنصت بها روسيا أراضي “قسد” وأعادتها لـ”النظام” بحجة “نبع السلام”

منذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كم2 (9.2% من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام بموجب اتفاق بين “قسد” و”النظام” بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كم2 (35.6% من إجمالي مساحة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)، ما يعني أن قوات سوريا الديمقراطية فقدت السيطرة على 23641 كم2، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كم2 (28.6% من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية “نبع السلام”، ما يعني أن “قسد” لم تعد تسيطر سوى على 15.7% من مساحة سوريا.

كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من شمال سوريا في 6 أكتوبر/تشرين الأول، إيذانا ببدء العملية العسكرية التركية وضوء أخضر لإعادة ترتيب خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة بالكامل، حيث أدى الانسحاب الأمريكي إلى لجوء قوات سوريا الديمقراطية إلى روسيا و”النظام” لنشر القوات النظامية على الحدود مع تركيا في مقابل انسحاب قواتها من تلك المنطقة، ومع انسحابات قوات سوريا الديمقراطية المتتالية وفقاً للاتفاق الروسي–التركي الذي جرى التوصل إليه في “سوتشي” بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بدأت معالم السيطرة تتضح يوماً بعد يوم، حيث وحتى اللحظة باتت المنطقة الممتدة من القامشلي إلى عين ديوار تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشلي إلى رأس العين (سري كانييه) ومن تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) تحت النفوذ الروسي، بينما المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض تخضع للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها، في الوقت الذي تشهد فيه محاور بمنطقة “أبو راسين” وريف “تل تمر” الواصل إلى رأس العين اشتباكات متجددة بين “قسد” والفصائل الموالية لـ”أنقرة”، حالها كحال المنطقة الواقعة بين عين عيسى وتل أبيض.

ووفقا لما رصده “المرصد السوري” على مدار الشهرين الماضي والجاري، فقد أفضت اتفاقات “سوتشي” بين روسيا وتركيا إلى دخول قوات النظام إلى مناطق كثيرة للمرة الأولى منذ سنوات عدة منذ أن انسحبت منها وتركتها، حيث انتشرت قوات النظام في الريف الشرقي لمدينة “القامشلي”، للمرة الأولى منذ 7 سنوات، على طول المنطقة الممتدة من القامشلي حتى القحطانية بمسافة أكثر من 20 كلم. وقد جرى كل ذلك وفقاً لاتفاق روسي-تركي-أمريكي، أعاد مناطق كثيرة شمال وشمال شرق سوريا إلى سيطرة النظام وفقا لاتفاق أبرمته “قوات سوريا الديمقراطية” مع النظام وروسيا من أجل مواجهة العملية العسكرية التركية “نبع السلام”. كما رصد “المرصد السوري”، انتشار قوات النظام في كامل ريف الدرباسية الغربي وشمال منطقة أبوراسين (زركان) و”عين عيسى” وريف عين العرب (كوباني) وريف منبج، ناهيك عن سيطرة روسيا على 5 قواعد سبق أن كانت قواعد لـ”التحالف الدولي” قبل أن تنسحب منها قوات التحالف وفقا لقرار الرئيس الأمريكي.

ووفقا لمعلومات موثوقة حصل عليها “المرصد السوري” نفتها روسيا في البداية قبل أن تعترف بها، فإن النظام السوري اتفق على تأجير مطار “القامشلي” للقوات الروسية لمدة 49 عاما لاتخاذه مقرا للقوات الروسية على غرار ما حدث في قاعدة “حميميم”، حيث رصد “المرصد السوري”، بدء القوات الروسية في نقل عددٍ من المروحيات من قاعدة “حميميم” إلى مطار القامشلي الواقع في شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا، ضمن إجراءات روسيا لتأمين عمل الشرطة العسكرية التي تقوم بدوريات بشمالي سوريا في إطار الاتفاق الروسي–التركي، وكذلك رصد “المرصد السوري” نشر منظومات الدفاع الجوي “بانتسير” في المطار لحماية المروحيات، حيث هبطت مروحية للنقل العسكري من نوع “مي – 8” في المطار، فيما تعمل مروحيتيان من نوع “مي – 35” على تأمين المطار من الجو.

عام كامل عانى فيه السوريون ويلات التدخل الروسي الذي يبدو وكأنه يشبه نوعا من الانتقام ضد السوريين لخروجهم على النظام الذي ارتكب الويلات بحق شعبه، وفي وقت تتغير فيه خريطة التحالفات وتوازنات القوى، باتت روسيا الرابح الأكبر في سلسلة الفوضى بعد أن نجحت في استعادة سيطرة “النظام” على نحو ثُلُثي البلاد بعد أن كان فقد السيطرة على أغلب أراضيها، فقد اتخذت “موسكو” ذريعة “الحرب على الإرهاب” لارتكاب مجازر بحق المدنيين، ورعت اتفاقات ما لبثت أن تخلت فيها عن ضماناتها، فكانت قذائفها وصواريخها مغموسة بدماء السوريين رغم محاولات تبني دور الوسيط السياسي القادر على التعامل مع جميع أطراف النزاع.

ومع التبدلات الأخيرة في موازين القوى، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مناشداته للمجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف عدوانها على المدنيين السوريين، إضافة إلى الضغط من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية التي شارفت على دخول عامها التاسع، دون حل يلوح في الأفق لوقف آلة القتل التي انطلقت لتسفك دماء آلاف السوريين وتشرد الملايين غيرهم داخليا وخارجيا. وعلى ضوء ما رصده “المرصد السوري” وفي ظل الإعلان الروسي الرسمي والتصريحات العلنية التي تؤكد أن التدخل الروسي في سوريا إنما جاء لمكافحة الإرهاب، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الجانب الروسي بتفسير أسباب تغاضيه عن التدخل عسكريا في منطقة البادية السورية التي يتواجد فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلايا على مساحة نحو 4000 كم2 (1.8%) من إجمالي الأراضي السورية، وهي المنطقة الممتدة من جبل أبورجمين في شمال شرق تدمر وصولا إلى بادية دير الزور وريفها الغربي، إضافة إلى تواجد التنظيم في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، حيث يتواجد التنظيم وعناصره في تلك المنطقة دون أي تحرك أو استجابة من روسيا التي تدعي محاربة الإرهاب، ما يعني أن الهدف الحقيقي للتدخل الروسي ليس مكافحة الإرهاب وإنما قتل وتهجير المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، من أجل مساعدة “النظام” على الخروج منتصرا على أنقاض سوريا والمدنيين.

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