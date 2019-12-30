بعد اتفاقهم مع “تحرير الشام”..مقاتلون من “الجيش الوطني” يتوجهون إلى إدلب

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مقاتلين من الفيلق “الثاني” والفيلق ”الثالث” بدؤا بالتوجه صباح اليوم الاثنين إلى محافظة إدلب قادمين من منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وجاء توجه القوات بعد اتفاق مع “هيئة تحرير الشام”، على إرسال عناصر من الفيالق والفرق التابعة لـ “الجيش الوطني” كافة دون استثناء، ويأتي الاتفاق بين الطرفين بعد منع “تحرير الشام” مرور أي مقاتلين من الجيش الوطني إلى جبهات إدلب، وينص الاتفاق على أن تعمل الفصائل ضمن غرفة عمليات “الجبهة الوطنية للتحرير”، وعلى أن يتمركز العناصر ضمن مقرات الجبهة الوطنية.