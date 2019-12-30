القصف الجوي يتواصل بكثافة على معرة النعمان وريفها متسبباً بسقوط شهداء وجرحى

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد عنصر في الدفاع المدني جراء قصف جوي من قبل طائرات النظام على مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما تسبب القصف بسقوط جرحى، وفي ذات السياق ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على كل من معرشورين ودير الغربي وتلمنس ومدينة معرة النعمان، كما استهدفت طائرات النظام الحربية ريف إدلب بمزيد من الغارات مستهدفة معردبسة وتلمنس ومعرة النعمان كما استهدفت قرية منطف بجبل الزاوية، حيث يتواجد طريق يسلكه المواطنين بدلاً من اتستراد دمشق – حلب الدولي وهو يربط معرة النعمان بريف إدلب الشمالي، فيما جددت الطائرات الروسية قصفها الجوي على بلدات وقرى واقعة بريف حلب الجنوبي.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أنه عادت الطائرات الروسية لتصعد من قصفها الجوي على منطقة “بوتين – أردوغان” مع تحسن الأحوال الجوية، حيث شنت صباح اليوم الاثنين نحو 19 غارة استهدفت خلالها أماكن في الايكاردا وأم عتبة والشيخ أحمد وتل حدية وزمار بريف حلب الجنوبي، ومعرشورين ومحيط الغدفة بريف معرة النعمان، حيث تقع المناطق المستهدفة عند الاتستراد الدولي، وتسببت الغارات الجوية بسقوط 4 جرحى في الايكاردا بينهم مواطنة، كما استهدفت طائرات النظام الحربية أماكن في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، على صعيد متصل تواصل قوات النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى الريف الحلبي، حيث وصلت خلال الـ 48 ساعة الفائتة عشرات الآليات العسكرية المحملة بالجنود والأسلحة والذخائر إلى الريف الجنوبي لحلب