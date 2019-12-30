بدعم من طيران التحالف الدولي.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل تاجر أسلحة شرقي دير الزور

30 ديسمبر,2019
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري أن “قوات سوريا الديمقراطية” وبدعم من طائرات التحالف الدولي اعتقلت أحد تجار الأسلحة وشخص آخر في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد مداهمة منزله، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ونشر “المرصد السوري” في 22 ديسمبر / كانون الأول ، أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طيران التحالف الدولي نفذت عملية دهم واعتقال طالت عدد من الأشخاص في بلدتي الطيانة وذيبان بريف دير الزور الشرقي، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن عملية اعتقال الأشخاص جاءت على خلفية تهم موجهة إليهم بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” والبعض الآخر بتهمة تجارة الأسلحة.

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