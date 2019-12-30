عبارات مناهضة لـ رأس النظام السوري وأُخرى تضامنية مع أهالي إدلب في السويداء

30 ديسمبر,2019
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محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: خط مجهولون في مدينة السويداء خلال الأيام الأخيرة المنصرمة عبارات تضامنية مع أهالي محافظة إدلب منددين بالحملة العسكرية التي يتعرضون لها، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” العبارات كُتبت على جدران حي “النهضة” في مدينة السويداء وتضمنت المطالبة بإيقاف القصف عن إدلب، كما هاجمت رأس النظام السوري “بشار الأسد” و”أبو محمد الجولاني” زعيم “هيئة تحرير الشام”. وجاء فيها، “لا تنقذوا إدلب.. أَنقِذوا كرامتكم” استنكاراً للصمت عن الجرائم المرتكبة في المحافظة، و”يسقط الأسد.. يسقط الجولاني” و”كلما نزف زيتونك يا إدلب بكت دوالي السويداء”، في حين أقدمت عناصر من قوات النظام على إزالة تلك العبارات عن جدران المدينة يوم أمس الأحد.

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