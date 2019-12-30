” المرصد السوري لحقوق الإنسان”: فيديوهات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا حقيقية

30 ديسمبر,2019
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قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فيديوهات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا حقيقية، وإن المعلومات والمعطيات تشير إلى أن مكان تصوير الفيديوهات في حي صلاح الدين في مدينة طرابلس.

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن حكومة الوفاق الليبية تدفع رواتب شهرية للمرتزقة تتراوح بين 2000 و5000 دولار، لافتًا إلى أن أفراد من تنظيم داعش تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا ودول شمال إفريقيا.

وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 300 مقاتل من المرتزقة تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا خلال الفترة الماضية.

المصدر:مصراوي

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