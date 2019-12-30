المرصد السوري لحقوق الانسان: 1600 مقاتل سوري في تركيا تمهيدًا لإرسالهم إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، إن عدد المقاتلين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا تمهيدًا لنقلهم إلى القتال في ليبيا بلغ نحو 1600.

وأضاف في بيان أنّ المقاتلين يتبعون فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” الموالية لتركيا، حيث جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع.

وكان المرصد قال أمس، إنّ ”300 سوري وصلوا العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن، في حين بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب ما بين 900 و1000 مجند“.

ونقل عن مصادر قولها إنّ ”الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل“.

وكان المرصد كشف، قبل يومين، أن الفصائل الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، حيث أفاد بافتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين شمال حلب.

المصدر: أرم نيوز