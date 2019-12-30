“حزب الله اللبناني” يعيد انتشاره في مدينة داريا بـ الغوطة الغربية في ريف العاصمة دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدة مصادر موثوقة، أن قوات تابعة لـ “حزب الله اللبناني” أعادت انتشارها خلال الأيام الأخيرة المنصرمة في مدينة داريا بريف دمشق الغربي، حيث نشرت عدة نقاط لها على بعض الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بعد أشهر على الانسحاب منها بعد دخول دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فـ إن مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني، تمركزت في أربعة نقاط على طريق الفصول الأربعة داريا، وأخرى تمركزت في طريق المعامل المؤدية إلى المدينة، والقادمة من أوتوستراد درعا- دمشق، وأخرى تمركزت في إحدى المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى قيامها بـ إنشاء عدد من المقرات العسكرية ضمن المزارع الواقعة ضمن الأراضي الممتدة بين مدينتي داريا ومعضمة الشام، كما أقامت ثلاثة نقاط تفتيش في محيط مقام السيدة سكينة وسط المدينة، عند مفارق الطرق المؤدية إلى المقام.