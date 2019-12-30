مدير “المرصد السوري”: لم نتهم تركيا جزافاً.. هناك أدلة ملموسة على تجنيد السوريين.. رصدنا 4 مكاتب في عفرين وحدها تتبع فصائل السلطان مراد ولواء المعتصم وسليمان شاه المنخرطة فيما يسمى “الجيش الوطني”.. حتى اللحظة تم تجنيد نحو 1600 من هؤلاء للقتال في ليبيا.. وصل منهم حتى الآن 300 على الأقل مما يعرف بـ”لواء المعتصم” و”السلطان مراد”.. وهناك آخرين بانتظار الذهاب إلى طرابلس طمعا برواتب شهرية كبيرة ما بين 2000 إلى 2500 دولار أمريكي وعقد عمل لمدة 3 إلى 6 أشهر والوعد بالجنسية التركية حال عودتهم من القتال.. وتحدثنا عن نقل الجهاديين من جنسيات دول شمال أفريقيا الذين قاتلوا في سوريا إلى ليبيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.. والآن يتم تجنيد السوريين والتركيز على العنصر التركماني السوري كي لايقال إنهم مرتزقة وتماشيا مع القوانين الدولية التي تجرم استخدام المرتزقة في الحروب