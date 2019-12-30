المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال مدني على يد الفصائل المدعومة من أنقرة في عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة اعتقلوا مدنياً في ريف عفرين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي الفصائل السورية قاموا باقتحام منزل المدني في بلدة (دير صوان) في ريف عفرين، بعد عودته من مدينة حلب.

وأشار المرصد إلى أن مسلحي الفصائل السورية اقتادوا المدني إلى جهة مجهولة، دون أن يذكر سبب الاعتقال.

لكن المرصد أضاف أن اعتقال المدني يأتي ضمن سلسلة الاعتقالات التي تقوم بها الفصائل الموالية لتركيا ضد أهالي عفرين، في محاولة للتضييق عليهم ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اعتقال 10 مدنيين في عفرين في غضون أسبوع، على يد مسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة.

المصدر:ارتا اف ام