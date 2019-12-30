المرصد السوري لحقوق الانسان:بعملية نوعية مدعومة من التحالف الدولي تاجر أسلحة من ريف دير الزور بقبضة قوات سوريا الديمقراطية

30 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:بعملية نوعية مدعومة من التحالف الدولي تاجر أسلحة من ريف دير الزور بقبضة قوات سوريا الديمقراطية
المرصد السوري لحقوق الانسان:بعملية نوعية مدعومة من التحالف الدولي تاجر أسلحة من ريف دير الزور بقبضة قوات سوريا الديمقراطية

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “قوات سوريا الديمقراطية” وبدعم من طائرات التحالف الدولي القت القبض على أحد تجار الأسلحة وشخص آخر في بلدة البصيرة في ريف دير الزور.

وأضاف المرصد أن القوات تمكنت من إلقاء القبض عليه وذلك بعد مداهمة منزله، في البلدة المذكورة.

والجدير ذكره وبالرغم من العدوان التركي بمساندة أخوان “داعش” الذي يضرب شمال شرق الفرات، تنفذ “قسد” بشكل متكرر وبمساندة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، عمليات أمنية تطاول مسؤولين ومسلحين في صفوف أخطر تنظيم في العالم ألا وهو تنظيم “داعش” بالإضافة لوقوع عشرات العصابات والمفسدين بقبضة مقاتلي “قسد” بشكل شبه يومي بمناطق متفرقة من شمال شرق سوريا.

المصدر:خبر24

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