براتب يصل إلى 2500 دولار.. المرصد السوري لحقوق الانسان يكشف عدد المقاتليين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عدد المقاتلين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا تمهيداً لنقلهم للقتال في ليبيا.

وقال المرصد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، إن عدد العناصر المسلحة السورية الذين سيتم نقلهم إلى ليبيا بلغ نحو 1600 مقاتل.

وأوضح المرصد أن المقاتلين يتبعون فصائل تسمى “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم”، وهي فصائل موالية لتركيا.

وأشار إلى أن المقاتلين السوريين تم نقلهم من منطقة عفرين بعدما قاموا بتسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع.

وأمس الأحد، أعلن المرصد السوري أن 300 سوري وصلوا العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن، فيما بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب ما بين 900 و1000 مجند.

وقال إن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس فى ليبيا.

وأضاف المرصد أنه كلما طالت المدة، كلما زاد الراتب الذى يتلقاه المقاتل.

المصدر:الموجز