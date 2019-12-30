المرصد السوري لحقوق الانسان:مسلّحون من “الجيش الوطني” يتوجّهون من عفرين إلى إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن مسلّحين تابعين لما يسمى بالجيش الوطني توجّهوا صباح اليوم من منطقة عفرين المحتلة إلى إدلب.

وقال المرصد إن مسلّحين من الفيلق “الثاني” والفيلق ”الثالث” توجهوا، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة إدلب قادمين من منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي.

وجاء توجه المسلّحين بعد اتفاق مع “هيئة تحرير الشام”، على إرسال عناصر من الفيالق والفرق التابعة لما يسمى بـ “الجيش الوطني” كافة دون استثناء.

ويأتي الاتفاق بين الطرفين بعد منع “تحرير الشام” مرور أي مسلحين من الجيش الوطني إلى جبهات إدلب، وينص الاتفاق على أن تعمل الفصائل ضمن غرفة عمليات “الجبهة الوطنية للتحرير”، وعلى أن يتمركز العناصر ضمن مقرات الجبهة الوطنية.

المصدر:ادار برس