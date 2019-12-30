المرصد السوري لحقوق الانسان: تجنيد مرتزقة للقتال في ليبيا بمرتبات شهرية من حكومة السراج

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المركز رصد تجنيد سوريين مرتزقة لنقلهم للإراضى الليبية

وأضاف “عبدالرحمن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” والمذاع على فضائية “صدىالبلد” مساء اليوم :”هناك رواتب شهرية تدفعها حكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج تتراوح بين 2000 إلى 5000 دولار”، مشيرا

إلى أنه تم نقل الميليشيات السورية فى أكتوبر الماضى للإراضى الليبية، بعد تهريبهم من السجون.

وأكد رامي عبدالرحمن، أن 300مقاتل من المرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا، لافتا إلى أنه تم نقل المرتزقة بواسطة عدة شركات أمنية.