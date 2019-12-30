المرصد السوري لحقوق الانسان: تجنيد مرتزقة للقتال في ليبيا بمرتبات شهرية من حكومة السراج

30 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المركز رصد تجنيد سوريين مرتزقة لنقلهم للإراضى الليبية

وأضاف “عبدالرحمن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” والمذاع على فضائية “صدىالبلد” مساء اليوم :”هناك رواتب شهرية تدفعها حكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج تتراوح بين 2000 إلى 5000 دولار”، مشيرا

إلى أنه تم نقل الميليشيات السورية فى أكتوبر الماضى للإراضى الليبية، بعد تهريبهم من السجون.

وأكد رامي عبدالرحمن، أن 300مقاتل من المرتزقة تم نقلهم إلى ليبيا، لافتا إلى أنه تم نقل المرتزقة بواسطة عدة شركات أمنية.

 المصدر:بوابة الوفد الالكترونية
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

30 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يعد المرتزقة بالجنسية التركية

المرصد السوري لحقوق الانسان: عملية نقل مرتزقة إلى ليبيا تتواصل
30 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان: 1600 مقاتل سوري في تركيا تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا

30 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:برواتب تتجاوز الـ 2000 دولار.. هكذا تغري تركيا المقاتلين السوريين للذهاب إلى ليبيا

عبوة ناسفة استهدفت رئيس لجنة المصالحة في بلدة بغوطة دمشق
30 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:استهداف بعبوة ناسفة رئيس لجنة المصالحة في بلدة بغوطة دمشق