المرصد السوري لحقوق الانسان:فتح الطريق أمام «الجيش الوطني» لدخول إدلب من عفرين

كشف مرصد حقوقي عن توصل «هيئة تحرير الشام» و«الجيش الوطني» إلى اتفاق يسمح بدخول قوات الأخير إلى إدلب قادمة من عفرين، لصد هجمات الجيش السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من الفيلقين (الثاني والثالث) في «#الجيش_الوطني» بدؤوا بالتوجه إلى #إدلب صباح اليوم قادمين من #عفرين.وأوضح المصدر ذاته أن دخول القوات جاء بناءً على اتفاق بين الجماعتين المقاتلتين على «إرسال عناصر من الفيلق والفرق التابعة للجيش الوطني كافة دون استثناء».

المصدر:موقع الحل السوري