المرصد السوري لحقوق الانسان:استهداف بعبوة ناسفة رئيس لجنة المصالحة في بلدة بغوطة دمشق

30 ديسمبر,2019
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عبوة ناسفة استهدفت رئيس لجنة المصالحة في بلدة بغوطة دمشق
عبوة ناسفة استهدفت رئيس لجنة المصالحة في بلدة بغوطة دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، إن عملية اغتيال طالت رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، “ما أدى لمقتله على الفور”.

وأضاف المصدر في سياق متصل أن عملية اغتيال شهدتها مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر “الفرقة الرابعة” في المدينة وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا في الـ26 من الشهر الجاري، ما أدى لمقتله على الفور.

المصدر:القوة نيوز

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