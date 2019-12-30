بعبارات جدارية ومظاهرات.. أهالي محافظة درعا يعبرون عن تضامنهم مع محافظة إدلب مطالبين بإيقاف القصف على المدنيين

30 ديسمبر,2019
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد “المرصد السوري”، اليوم، عبارات كتبت على جدران المنازل في بلدة الشجرة بريف درعا، مضمونها المطالبة بوقف العملية العسكرية على مدينة إدلب وتدعو العالم للوقوف معهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 ديسمبر/ كانون الأول، جداريات جديدة ضمن محافظة درعا، حيث أقدم أهالي مدينة نوى على كتابة عبارات جديدة على جدران المدينة، تضامناً مع الكارثة الإنسانية في إدلب، وتنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا هناك. وكان المرصد السوري رصد في 27 من الشهر الجاري، خروج مظاهرات عدة بريف درعا في ظل استمرار “الانتفاضة الشعبية” التي تشهدها المنطقة، ففي بلدة ناحتة شرق درعا، رصد “المرصد السوري” خروج عشرات الشبان في مظاهرة مسائية، تضامنا مع محافظة إدلب وما يتعرض له المدنيين من قصف وتهجير. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، فيما خرجت مظاهرة في بلدة الجيزة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقصف الطائرات الروسية على ريف محافظة إدلب.

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