منطقة “بوتين – أردوغان” تشهد هدوءًاً اعتيادياً خلال ساعات المساء في ظل غياب لطائرات النظام وروسيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًاً اعتيادياً تشهده منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى اللحظة، وسط غياب للطائرات الحربية والمروحية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، فيما تشهد محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، استهدافات متبادلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الاثنين، أنه ألقت مروحيات النظام 8 براميل متفجرة على كل من معرشورين ودير الغربي وتلمنس ومدينة معرة النعمان، كما قصفت طائرات النظام الحربية بـ16 غارة مستهدفة معردبسة وتلمنس وكفربطيخ ومعرة النعمان وقرية منطف بجبل الزاوية، في ريف إدلب.

ونفذت الطائرات الروسية 19 غارة استهدفت منطقة الإيكاردا وقرية الشيخ أحمد وأم عتبة وتل حدية وزمار بريف حلب الجنوبي.