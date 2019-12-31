265 شخص استشهدوا وقتلوا وأصيبوا جراء 21 انفجار ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سوريا خلال شهرين

31 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 21 انفجاراً ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية – التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، وحتى أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وانحصرت التفجيرات في مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقريتي عين عروس وحمام التركمان بريف الرقة الشمالي، ومدينة رأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية تل خنزير بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

كما أن 15 من تلك التفجيرات كانت عبر سيارات مفخخة و5 عبر دراجات نارية مفخخة وتفجير جرى عبر عبوة/لغم، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين والعسكريين من الفصائل الموالية لأنقرة، حيث وثق المرصد السوري استشهاد ومقتل 72 شخص على الأقل هم 41 مدني بينهم مواطنة و10 أطفال، و31 مقاتل من فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، كما أصيب ما لا يقل عن 193 شخص من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة والبعض الآخر أصيبوا بإعاقات دائمة.

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