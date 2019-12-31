18 قضوا أمس بينهم اثنين من قوات النظام، و3 استشهدوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 15 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الاثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد طفل وعنصر في الدفاع المدني جراء قصف جوي من قبل مروحيات النظام على مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

بينما قتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي

كذلك قتل عنصر في قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد نقاط الحراسة التابعة لقوات النظام في محيط الجمرك القديم بدرعا البلد في مدينة درعا

أيضاً قتل عنصر في قوات النظام جراء هجوم مسلح على أحد حواجزهم في بلدة بصر الحرير شرق درعا

بينما وثق المرصد السوري استشهاد 13 مواطن من مناطق مختلفة تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية عقب اعتقالها على مدار السنوات الفائتة.