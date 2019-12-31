مقتل 3 مقاتلين في صفوف الفصائل جراء اشتباكات مع قوات النظام غرب مدينة حلب

وثق المرصد السوري 3 مقاتلين في صفوف الفصائل، قضواجراء قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محوري الزهراء والراشدين غرب مدينة حلب، في حين جددت قوات النظام قصفها على الريف الإدلبي مستهدفة مدينة معرة النعمان وتلمنس وكنصفرة ودير شرقي ومناطق أخرى بريف معرة النعمان، ورصد المرصد السوري منذ ساعات هدوءًاً اعتيادياً تشهده منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى اللحظة، وسط غياب للطائرات الحربية والمروحية نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، فيما تشهد محاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، استهدافات متبادلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى