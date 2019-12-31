وفاة طفل جراء تبادل لـ إطلاق النار بين مجهولين وقوات سوريا الديمقراطية في ريف ديرالزور الشرقي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان طفل فارق الحياة إثر تعرضه لإطلاق النار خلال اندلاع اشتباك مسلح بين مجموعة مسلحة مجهولة، وقوات سوريا الديمقراطية اثر تعرض دورية لـ قسد لهجوم من قبل المجموعة المسلحة في قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لإصابة مواطن واسشهاد طفل. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 414 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ133 مدنيا، من بينهم 7 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.