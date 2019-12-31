الشرطة الروسية تمنع “الفرقة الرابعة” من التمركز في محيط مدينة دوما بريف العاصمة دمشق

31 ديسمبر,2019
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أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الشرطة العسكرية الروسية منعت وحدات عسكرية تابعة لـ “الفرقة الرابعة” من التمركز في محيط مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، وبحسب مصادر “المرصد السوري” استولت قوات تابعة لـ الفرقة الرابعة، مؤخراً على مستودعات تجارية في المنطقة الممتدة بين مدينتي دوما ومسرابا، بهدف إنشاء نقطة عسكرية فيها، لتقوم الشرطة العسكرية الروسية بـ إرسال فور وصول وحدات الفرقة الرابعة إلى المدينة دورية تابعة لها، إلى الموقع التي تمركزت فيه الفرقة الرابعة، بهدف منع الرابعة من إنشاء نقطتها العسكرية ، وقامت الدورية بطرد قوات “الفرقة الرابعة” من الموقع آنف الذكر بشكل كامل.

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