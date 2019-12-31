الفصائل تقصف ريفي حماة وإدلب.. واشتباكات واستهدافات على عدة محاور بـ”إدلب” تسفر عن خسائر بشرية

قُتل 4 عناصر من قوات النظام وأصيب آخرين، خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة على إحدى نقاط التماس في محيط قرية أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، اليوم. كما قُتل عنصرين من قوات النظام جراء استهدافهما بصاروخ موجه على محور بلدة جرجناز، بينما سقط 3 قتلى من مقاتلي الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات على تلك المحاور.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل تجمعات لقوات النظام في مدينة خان شيخون بريف إدلب وبلدتي أصيلة وجب رملة بريف حماة الغربي بالصواريخ، فيما قصفت قوات النظام بلدة حزارين بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وجددت قوات النظام قصفها على ريف إدلب، حيث استهدفت معرة النعمان وتلمنس وكنصفرة ودير شرقي ومناطق أخرى بريف معرة النعمان.

ووثق “المرصد السوري” مقتل 3 في صفوف الفصائل، جراء قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محوري الزهراء والراشدين غرب مدينة حلب.