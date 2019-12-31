“المرصد” يواصل كشف عناصر “الدولة الإسلامية” في صفوف “الجيش الوطني”: (ن.ص.ح) عنصر سابق بالتنظيم انضم إلى “أحرار الشرقية” بمساعدة نجل خالته ويقيم في “عفرين” حاليا

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، على معلومات جديدة تكشف المزيد من العناصر التي كانت تنتمي سابقا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” وباتت في صفوف ما يسمى بـ”الجيش الوطني”. وحصل “المرصد السوري” على معلومات بشأن شخص يدعى (ن.ص.ح)، وهو من أبناء مدينة الميادين وبايع تنظيم “الدولة الإسلامية” في عام 2014، وتم نقله ضمن صفوف التنظيم إلى منطقة الأنبار في العراق. وقالت مصادر موثوقة: “قدم هذا العنصر طلبا إلى قادته لنقله إلى دير الزور، وتمت الموافقة على نقله وتم فرزه إلى جبهة مطار دير الزور عام 2017. وبعد تخفيض التنظيم رواتب عناصره إلى 50 دولار، تمكن من الهرب من التنظيم إلى منطقة الباب بالتنسيق مع نجل خالته القيادي بفصيل أحرار الشرقية، وهناك انضم إلى ذلك الفصيل وشارك في عملية غصن الزيتون، وهو مقيم حاليا في مدينة عفرين”.

وكان “المرصد السوري” أطلق حملة للكشف عن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” السابقين الذين انضموا إلى صفوف الفصائل الموالية لتركيا ضمن ما يعرف باسم “الجيش الوطني السوري”، حيث حصل “المرصد” على معلومات عن عشرات العناصر الذين سبق أن كانوا أعضاءًا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل أن يهربوا من مناطق سيطرة التنظيم أو يتركوه بعد هزيمته، من أجل الانضمام إلى الفصائل الموالية لتركيا. وفي منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات بشأن ثلاثة أخوة كانوا في السابق من ضمن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهم الآن عناصر في فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا. وبحسب المعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري”، فإن هؤلاء الأخوة الثلاثة قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على محافظة “دير الزور”، كانوا ضمن عناصر كتيبة “ح.ش” أمير ديوان المظالم التابع للتنظيم، حيث كان المذكور أسسها باعتبارها إحدى كتائب “الجيش الحر”، إلا أن عناصر الكتيبة كانوا يعملون كخلايا نائمة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت مصادر موثوقة، لـ”المرصد السوري”، إنه “بعد انسحاب جبهة النصرة والفصائل من المنطقة، رفع عناصر تلك الكتيبة ومن بينهم الأخوة الثلاثة، رايات التنظيم وأقاموا الحواجز باسم التنظيم قبل دخول عناصره إلى مدينة الميادين بيوم واحد. وفي بداية عام 2017، فر الأخوة الثلاثة من مناطق سيطرة التنظيم وانضموا إلى فصيل (أحرار الشرقية)، وقاموا بالمشاركة في معارك عملية (غصن الزيتون) وأقاموا في منطقة (جنديرس) التابعة لـ(عفرين)”.