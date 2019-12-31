المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدرب 1600 «مرتزق» بسوريا لإرسالهم إلى ليبيا

31 ديسمبر,2019
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه يجري تجهيز 1600 مرتزق، تابعين لوحدات مختلفة، تحت مظلة الميليشيات السورية التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في معسكرات التدريب التركية، تمهيدًا لإرسالهم إلى ليبيا.

ووفقًا لما نقلته جريدة «يورونيوز»، قال المرصد، ومقره إنجلترا، أنه وصل 300 مسلح إلى طرابلس من قبل.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء، في خبرها الذي استندت فيه على اثنين من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين لا يريدون الإفصاح عن أسمائهم، أن هناك رأيا بأن القوات المقاتلة في سوريا ستُرسل إلى ليبيا، لكن عدد هؤلاء المقاتلين لم يتضح بعد.

المصدر:تركيا الان

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